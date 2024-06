Suspeito de estuprar mulher é espancado e queimado vivo após deixar cadeia

Senador Canedo (GO) – Um homem preso, suspeito de espancar e estuprar uma mulher de 56 anos em Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia, morreu ao ser queimado vivo e espancado depois de ser solto. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encontrado por populares, agredido com socos, pontapés e facadas.

O relato policial detalha que o suspeito do crime sexual teve 80% do corpo queimado e foi encontrado vivo na quarta-feira (19), mas não resistiu aos ferimentos. A polícia não divulgou informações sobre a autoria das agressões. Câmeras de segurança registraram quando ele puxou a vítima pelo cabelo para um lote baldio.

Em nota, a Polícia Civil informou que o inquérito policial sobre o estupro está em andamento e deverá ser concluído em breve. O crime de homicídio praticado por populares contra o suspeito de estupro está sendo investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Senador Canedo, segundo a polícia.

Alegou não se lembrar do crime

O homem disse à polícia que não se lembra do que aconteceu. O crime ocorreu na madrugada de domingo (16). Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi identificado e localizado a partir de imagens de câmeras de segurança. Ele foi autuado em flagrante por estupro e tentativa de feminicídio.

No interrogatório, de acordo com a Polícia Civil, o suspeito informou ter usado drogas ilícitas e bebidas alcoólicas enquanto estava no bar onde conheceu a mulher. Ele disse também não se recordar do que aconteceu depois.

A Polícia Civil informou que, devido ao estado de saúde da mulher, ainda não foi possível colher seu depoimento. O g1 não obteve informações do estado de saúde da mulher.

