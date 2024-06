Carro é apreendido ao transportar 45kg de skunk do AM ao PA

PF continua as investigações para identificação dos autores

Belém (PA) – A Polícia Federal apreendeu aproximadamente 45kg de skunk nesta sexta-feira (21), em um Porto de Belém, localizado no Distrito de Icoaraci, no Pará. A droga estava em um carro que era levado em caminhão-cegonha da cidade de Manaus/AM com destino a Belém.

A apreensão ocorreu em razão de fiscalização de rotina da PF, que realizou a abordagem no porto. Confirmada a existência de droga, o carro foi levado à Superintendência da Polícia Federal no Pará.

Foram retirados tabletes de skunk com peso total de 45kg. A droga estava escondida dentro da lataria das portas, e o veículo foi apreendido.

A Polícia Federal continua as investigações para identificação dos autores e sua responsabilização penal.

