Polícia Federal prende mulher pelo crime de moeda falsa no Amazonas

Manaus (AM) – A Polícia Federal prendeu, na quinta-feira (25), uma mulher que negociou e recebeu R$ 3.200 em cédulas falsas, em uma agência dos Correios da capital.

A ação se deu quando a PF obteve a informação de que um objeto postal poderia conter cédulas falsas em seu interior. Diante da situação, os policiais federais se dirigiram até a agência dos Correios e abordaram a suspeita no momento que retirava a encomenda.

Com a mulher foram encontradas trinta e duas cédulas falsas com valor de R$ 100 reais, as quais, segundo a mulher, foram encomendadas por meio do uso de um aplicativo da internet.

No Amazonas, no período de 22 a 26 de abril, a Polícia Federal apreendeu cinco caixas contendo cédulas falsas. As caixas continham aproximadamente cem notas adulteradas que, devido à rápida análise pericial, foram prontamente identificadas como ilegítimas.

O crime de moeda falsa tem pena máxima de até 12 anos de reclusão e multa.

*Com informações da Governo Federal

