Clássico GreNal será disputado fora do RS pela segunda vez na história

Equipes duelam, neste sábado (22), em Curitiba (PR), por conta do não funcionamento da Arena Grêmio após as chuvas e enchentes no RS

O GreNal deste sábado (22), que acontece no Couto Pereira, em Curitiba (PR), será o segundo GreNal da história a ser disputado fora do Rio Grande do Sul. O deslocamento das equipes acontece porque a Arena Grêmio, onde seria o jogo, inicialmente, ainda não tem condições de sediar um jogo de futebol em decorrência das chuvas e enchentes que afetaram Porto Alegre e outros municípios gaúchos.

A partida vale pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e será o clássico de número 442. No entanto, este não será o primeiro clássico a ser disputado fora do RS. Em 2011, no clássico 384, válido pelo Campeonato Gaúcho, as equipes se enfrentaram em Rivera, no Uruguai. A cidade charrua faz fronteira com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A partida ocorreu no dia 30 de janeiro daquele ano.

À época, o jogo aconteceu por um convite da prefeitura de Rivera. Também não será o primeiro fora de Porto Alegre, mas dentro do território gaúcho. Grêmio e Inter se enfrentaram outras 12 vezes fora da capital, cinco vezes em Caxias do Sul, outras quatro em Erechim, e uma vez em Rio Grande, Santa Cruz do Sul e Bento Gonçalves.

*Com informações de Itatiaia

