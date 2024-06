Caprichoso festeja Boi de Rua, neste sábado (22), em Parintins

Parintins (AM) – Do meio do Urubuzal, reduto tradicionalmente azulado, o boi Caprichoso reúne a nação azul e branca para brincar no Boi de Rua, neste sábado (22), em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus). A concentração é na Sá Peixoto, via que está na história do Touro Negro de Parintins. Uma grande festa é organizada para celebrar a brincadeira de Boi-Bumbá.

O torcedor Caprichoso vai lotar as ruas da cidade por onde passar o Boi de Rua. A diretoria azul e branca prepara uma grande festa que vai passar por locais que estão na história e na memória do Povo Caprichoso.

A festa começa às 17h30 com uma quermesse no Urubuzal, em frente ao Complexo Silvio Miotto, organizada por famílias tradicionais do bumbá. Em seguida, um show para esquentar o torcedor Caprichoso a partir das 19h com Banda Canto Parintins, toadeiros, Marujada, Troup Caprichoso, CDC, itens mirins e Raça Azul.

A multidão sai às ruas a partir das 20h30. Um percurso de toada, alegria e muita comemoração é preparado para a nação azulada. Saindo da Sá Peixoto, três trio elétricos conduzem o povo pela Avenida Amazonas, Cordovil, Nações Unidas até chegar na concentração do Bumbódromo para um grande show.

“Vamos encerrar com uma grande festa em frente ao painel do Caprichoso, na área externa do Bumbódromo até o dia amanhecer”, destaca o membro do Conselho de Arte, Edwan Oliveira.

O apresentador do Boi Caprichoso, Edmundo Oran, fez um convite especial a toda nação azul e branca. “Minha nação azul e branca, vista sua camisa azul e branca e vem curtir o melhor Boi de Rua de todos os tempos. Vem brincar com o Caprichoso, uma festa da cultura, o triunfo do povo”, diz animado.

O Boi de Rua marca uma das tradições mais antigas do Boi-Bumbá, uma manifestação artística e cultural que conquistou o mundo e nasceu nos terreiros e ruas de Parintins.

*Com informações da assessoria

