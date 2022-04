Vereador é preso suspeito de comprar carga de droga avaliada em R$ 1,6 milhão no AM

A operação é decorrente de uma investigação que iniciou após a prisão do transportador do carregamento

Eirunepé (AM) – Um vereador do município de Eirunepé foi preso durante uma operação, deflagrada pela Polícia Civil (PC), na manhã desta sexta-feira (1º). O parlamentar é suspeito de comprar uma carga de drogas, avaliada em R$ 1,6 milhões.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, a operação é decorrente de uma investigação que iniciou após a prisão do transportador do carregamento. Ele informou o destino, os valores e os possíveis compradores da carga.

Ainda conforme a autoridade, os compradores estariam dentro de presídios do município, que, posteriormente, fariam a distribuição e revenda das drogas. Além deles, o vereador também seria um possível comprador.

O delegado relata que na casa do parlamentar foi encontrado uma grande quantidade de dinheiro em espécie.

Diante dos fatos, o vereador foi preso temporariamente. Torquato Mozart informou que ao todo serão cumpridos quatro mandados de prisão, além de apreensões, durante a operação.

Conforme as informações, as investigações ocorrem em vários pontos da cidade. As equipes continuam em diligências.

Leia mais:

Com arsenal de armas e drogas, casal é preso no Tarumã

PMAM prende 31 pessoas e apreende mais de 20 kg de drogas em Manaus

PM prende três homens por tráfico de drogas e captura foragido do sistema prisional