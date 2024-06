Motociclista morre ao perder controle de moto após mexer no celular, em Manaus

Vítima trabalhava com transporte por aplicativo

Manaus (AM) – O motociclista Adilson Silva, de 29 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito na Avenida das Torres, bairro do Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, durante a noite deste sábado (22).

Segundo testemunhas, Adilson mexeu no celular ao fazer uma curva, e isso fez com que ele perdesse o controle do veículo que pilotava.

Conforme o delegado Fábio Silva, a perícia avaliou que a vítima perdeu o controle nas sinalizações implantadas na avenida (dentes), e que o capacete provavelmente estava mal colocado, por isso, assim que Adilson caiu no chão, ele bateu a cabeça e morreu.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso é acompanhado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

