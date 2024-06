VÍDEO: colisão entre carros deixa duas pessoas feridas em Manaus

Manaus (AM) – Dois carros colidiram durante um acidente na Avenida Curaçao, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, durante a noite deste sábado (22). Duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com testemunhas, um dos carros tentava atravessar a via, quando acabou sendo atingido na lateral por outro carro que transitava na via pública.

Devido ao impacto, os motoristas precisaram ser atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhados a uma unidade de saúde da capital amazonense.

