Homem que passou 20 anos no corredor da morte é inocentado

Depois de quase 47 anos, Kerry Max Cook foi inocentado do assassinato de Linda Jo Edwards, em 1977. O homem passou quase 20 anos no corredor da morte por conta do suposto crime. A decisão foi do Tribunal de Apelações Criminais do Texas.

“Este caso está repleto de alegações de má conduta do Estado que justificam a anulação da condenação do requerente”, escreveu o juiz Bert Richardson na decisão emitida quarta-feira pelo tribunal, que afirmou que as provas favoráveis ​​a Cook foram retidas e que algumas das provas apresentadas em seu primeiro julgamento em 1978 foi posteriormente revelado como falso.

“E quando se trata de um forte apoio à inocência real, este caso contém tudo: violações incontestadas de Brady, evidências de perjúrio, admissões de perjúrio e novas evidências científicas.”

O caso abrange três julgamentos e vários recursos, inclusive para a Suprema Corte dos EUA.

Cook foi acusado de estupro, assassinato e mutilação de Edwards, de 21 anos, em Tyler, Texas, em 1977. Ela foi encontrada em seu quarto por sua colega de quarto, Paula Rudolph.

Cook morava no mesmo complexo de apartamentos da vítima, o que o tornava suspeito. Um conjunto de impressões digitais na porta deslizante do pátio de Edwards correspondia às de Cook.

Análises científicas e depoimentos de especialistas desmentiram a alegação de que as pegadas encontradas na porta do pátio eram “frescas”.

Cook foi condenado à morte em seu primeiro julgamento, em 1979, mas sua condenação foi posteriormente anulada em recurso. O segundo julgamento, em 1992, terminou em anulação do julgamento, quando o júri não conseguiu chegar a um veredicto unânime. Um terceiro julgamento em 1994 terminou com uma nova condenação e pena de morte.

O Tribunal de Apelações Criminais do Texas anulou o segundo veredicto em 1996, citando má conduta da polícia e dos promotores.

Em 1999, os resultados dos testes de DNA realizados nas roupas íntimas de Edwards não correspondiam aos de Cook.

Edward Scott Jackson, um presidiário da Cadeia do Condado de Smith e a principal testemunha no primeiro julgamento de Cook, testemunhou que Cook lhe dissera que havia matado Edwards. Mais tarde, ele retratou seu testemunho, dizendo: “Eu menti sobre ele para me salvar”. Jackson admitiu que mentiu em troca de uma pena reduzida.

Antes de um quarto julgamento em 1999, o Estado ofereceu a Cook um acordo “sem contestação” por assassinato. Ele foi condenado a 20 anos e o tempo cumprido foi descontado, permitindo-lhe ser libertado. No entanto, a condenação permaneceu.

Kerry Cook manteve sua inocência durante todo o julgamento e agora foi formalmente considerado inocente do assassinato de Edwards.

“Kerry sofreu imensamente durante quase 50 anos e nada pode devolver sua vida”, disse à CNN um dos advogados de Cook, Glenn Garber, da Iniciativa de Exoneração.

“A decisão limpa o seu nome de forma definitiva e contundente e, ao mesmo tempo, é uma crônica da má conduta escandalosa e implacável do Estado”, disse Garber.

“É importante que as pessoas de Tyler, do condado de Smith e do mundo entendam esta paródia de justiça e vejam-na como sempre foi: uma perturbadora caça às bruxas por parte de agentes estatais.”

A CNN entrou em contato com o escritório do promotor distrital do condado de Smith, Jacob Putman, que assumiu o cargo em 2019, para comentar. A decisão do tribunal de apelações desta semana observou que não considerava os atuais promotores “de forma alguma responsáveis por eventos passados neste caso”.

Agora com 68 anos, Cook é uma das pelo menos 199 pessoas que foram condenadas injustamente e sentenciadas à morte e que foram exoneradas desde 1973, de acordo com o Centro de Informações sobre Pena de Morte. A pena capital é legal em 27 estados.

*Com informações da CNN Brasil

