Amazonense Felipe Lima estreia no UFC com vitória: “Manaus, Coari, amo vocês”

Novato no UFC impressiona e finaliza Muhammadjon Naimov no card preliminar

O amazonense Felipe Lima fez história, neste sábado (22), no UFC Arábia Saudita. Chamado de última hora para lutar no card do evento, o ‘Jungle Boy’ finalizou Muhammad Naimov com um mata-leão, no terceiro round, e venceu em seu primeiro desafio no maior evento de lutas do mundo.

Mesmo com a luta acontecendo uma categoria acima da faixa de Felipe, o jovem de 26 anos mostrou garra, talento e potencial para conseguir mais resultados no UFC. Com a vitória sobre o lutador tajique, Felipe agora tem 13 vitórias e apenas uma derrota, em sua estreia no MMA profissional, na carreira.

Após o combate, o amazonense celebrou a vitória e dedicou o resultado para Coari e Manaus, cidades com as quais o lutador possui ligações. Foi na capital amazonense que ele fez a primeira luta profissional, defendendo as cores da equipe Champions Factory.

“Brasil, Manaus, Coari, eu amo vocês. Beijão. Essa vitória é para vocês”, afirmou Felipe Lima.

A luta

O brasileiro começou a luta de forma eletrizante, com um chute frontal e uma joelhada voadora que mostraram seu cartão de visitas ao rival. Com Felipe solto na trocação, Naimov levou a luta para o solo, onde – por cima – tentou pontuar no ‘ground and pound’. Mesmo por baixo, Lima manteve a agressividade e incomodou o adversário.

O ritmo da segunda etapa diminuiu um pouco, mas ainda com ambos atletas mostrando muita técnica. Disputado em sua totalidade em pé, o assalto foi bastante equilibrado e de difícil pontuação.

Após levar uma chamada do seu corner, que buscou incentivá-lo, o brasileiro voltou a mil por hora no terceiro e último round. Depois de pressionar Naimov na trocação, Felipe levou o duelo para o solo, pegou as costas e encaixou um justo mata-leão, obrigando o tajique a bater em desistência.

*Com informações de UOL

Leia mais

José Aldo se despede com vitória no UFC 301 e Pantoja mantém cinturão

UFC anuncia retorno de McGregor contra Chandler para junho em Las Vegas

Atleta do UFC Conor McGregor ‘nocauteia’ mascote do Miami Heat; vídeo