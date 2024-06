Boi de Rua: Caprichoso arrasta multidão azulada pelas ruas de Parintins

Parintins (AM) – Um dia para ficar na história e na memória do Povo Caprichoso. O Boi de Rua, realizado neste sábado (22), em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) arrastou uma multidão azulada em e celebrou a tradição de brincar de boi em frente às casas, andando e cantando pelas ruas da cidade.

O ponto de encontro foi o Urubuzal, na rua Sá Peixoto, em frente ao Complexo Silvio Miotto, lugar tradicionalmente Caprichoso. Quermesse e show reuniram a nação azulada que logo em seguida saiu às ruas da cidade, cantando e dançando as melhores toadas do Festival de Parintins.

O torcedor Caprichoso foi levado por um mar azul de muita alegria e paixão. “O Boi de Rua é a essência do Boi Bumbá. É isso aqui, muita alegria, muita diversão, o povo cantando apaixonado pelo Caprichoso”, disse a torcedora azulada Célia Souza.

Ao longo do percurso, pela avenida Amazonas, rua Cordovil, Nações Unidas, até chegar no Bumbódromo, toadas antológicas e atuais foram a trilha sonora que empolgou e emocionou o público. “É muito bom poder brincar de boi pelas ruas da cidade. Ter todas essas pessoas aqui bnincando, dançando, cantando, é realmente ser Caprichoso”, diz emocionado o torcedor Pedro Augusto.

O Boi de Rua encerrou com mais festa na área externa do bumbá. Itens oficiais, diretoria, artistas e toda nação azul e branca celebraram nas ruas a brincadeira faz parte da história do bumbá.

“Estamos mantendo uma tradição importante do boi-bumbá, que justamente essa brincadeira pelas ruas da cidade, junto ao povo, em frente as casas, no reduto Caprichoso. É nesse energia maravilhosa das pessoas que vai nos levar ao título de campeão do festival”, afirma o presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo.

*Com informações da assessoria

