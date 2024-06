Divertida Mente 2 se torna a maior abertura de uma animação no Brasil

Divertida Mente 2, novo filme da Disney e Pixar, está fazendo sucesso no Brasil. A produção se tornou a maior abertura de uma animação no país. Na semana de estreia, o longa-metragem levou 4,5 milhões de espectadores aos cinemas e teve uma bilheteria de R$ 96,3 milhões.

A sequência de Divertida Mente volta a entrar na mente da agora adolescente Riley, no momento em que o centro de controle passa por uma repentina demolição para dar lugar a novas emoções. Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo comandam uma operação de sucesso, não sabem ao certo como se sentem quando Ansiedade, Vergonha, Tédio e Inveja chegam.

Divertida Mente 2 supera Duna 2 e lidera bilheteria dos EUA em 2024

Nos EUA, a produção também está fazendo sucesso. Após se tornar o filme de animação com a maior arrecadação da história dos Estados Unidos, Divertida Mente 2 quebrou outro recorde. Após oito dias em cartaz, o longa ultrapassou a arrecadação de Duna: Parte 2, de Denis Villeneuve, e chegou ao topo das bilheterias do ano naquele país.

De acordo com o The Hollywood Reporter, já foram arrecadados mais de US$ 283 milhões, superando a marca de seu concorrente, US$ 282 milhões.

O período apresentado pelo portal também chama atenção: o valor do filme de Villeneuve leva em conta todo o período em que a produção ficou em cartaz, enquanto Divertida Mente 2 tem pouco mais de uma semana.

Por conta da situação, outra marca está próxima de ser superada pela animação: a de filme mais visto no mundo inteiro em 2024. A posição ainda é de Duna: Parte 2, mas há expectativa de que a história de Riley Andersen tome o topo da lista neste domingo (23/6).

