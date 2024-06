VÍDEO: Motociclista morre ao colidir com ônibus na Avenida Brasil em Manaus

Manaus (AM) – Um motociclista, ainda não identificado, morreu na manhã desta segunda-feira (24), ao colidir com o transporte público da linha 112, na Av. Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Vítima teria avançado o sinal do cruzamento das vias.

De acordo com informações, o acidente ocorreu por voltas das 4h, no sentido centro/bairro. O motociclista teria avançado o sinal entre o cruzamento das avenidas Brasil e Padre Agostinho Cabarello e colidido com o ônibus. Com o impacto o motocilcista morreu no local.

O motorista do transporte público relatou à polícia que a vítima avançou o cruzamento com o sinal fechado e foi atingido em cheio pelo coletivo. O condutor permaneceu no local durante a perícia e prestou esclarecimentos à polícia.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para organizar o trânsito que ficou lento.

