A amazonense e Matteus estão em um relacionamento desde o fim do Big Brother Brasil 2024

Isabelle Nogueira respondeu algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais e falou sobre a presença do ex-bbb Matteus Amaral na festa. A cunhã-poranga do boi Garantido já está na preparação para a 57ª edição do Festival de Parintins, que acontece entre os dias 28 e 30 de junho.

Isabelle confirmou que o gaúcho vai estar presente na festa para acompanhar as apresentações. A amazonense e Matteus estão em um relacionamento desde o fim do Big Brother Brasil 2024.

Isabelle confirma Matteus em Festival de Parintins pic.twitter.com/kXqtleuUJS — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 25, 2024

Isabelle explicou que devido aos compromissos com o Festival terão que ficar um pouco longe durante os três dias da festa, após seguidores comentarem sobre o afastamento do casal.

“O Matteus vem para o festival, ele é meu convidado. Porém, não estranhem se vocês não me verem grudada com ele 24 horas, principalmente nessa reta final, que tem vários compromissos que aparecem de última hora. Como, por exemplo, testes, ensaios, alegorias… ele também terá outros compromissos e estará muito bem assessorado para conhecer nosso festival”, contou.

Leia mais:

Sogra de Isabelle Nogueira adianta enxoval para futuros filhos da cunhã com Matteus

Matteus faz surpresa do dia dos namorados para Isabelle Nogueira; VÍDEO

Isabelle Nogueira faz planos para construir família com o ex-BBB Matteus