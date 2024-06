Sogra de Isabelle Nogueira adianta enxoval para futuros filhos da cunhã com Matteus

A mãe do ex-BBB Matteus, Luciane Amaral, mostrou em suas redes sociais o enxoval dos seus futuros netos e mandou recado direto para a Cunhã-Poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira.

“Eu vim aqui mostrar para vocês os macacõezinhos dos meus netinhos, olha aqui, Isabelle… Já comecei a fazer o enxoval porque eu sei que vai ser um casal de gêmeos! E tem um macacão para cada um. Olha que coisa mais linda”, declarou.

As peças de roupa contam com imagens de Matteus e Isabelle. Luciane ainda detalhou seus planos para vestir os netos. “Eles vão ficar aqui com a vovó e quando eles nascerem, a vovó vai levar para Manaus para pôr nos bebês”, encerrou.

O vídeo viralizou nas redes sociais e foi republicado por páginas de fãs do casal, que iniciou o namoro após a participação de ambos no BBB 24. “Quero muito ver a Isabelle gravidinha do príncipe dela. Imagine como vai ser lindo esse baby”, se empolgou uma usuária. Muitas outras pessoas aproveitaram para mandar corações para a mulher.

Quem é Luciane, mãe de Matteus?

O ex-BBB Matteus Amaral virou assunto, na sexta-feira (14) passada, devido à fraude de cotas raciais que cometeu ao ingressar no Instituto Federal Farroupilha (IFFar) em 2014. O vice-campeão da edição deste ano do reality da Globo se autodeclarou preto para entrar na universidade.

Mas seu nome não foi o único exposto. Luciane Amaral, mãe do gaúcho, também teria sido aprovada na faculdade sob a Lei de Cotas de 2012. As informações sobre os dois foram confirmadas pelo IFFar.

Luciane tem 45 anos, é influenciadora digital e miss. A gaúcha foi Miss Plus Size Rio Grande do Sul 2021. Com mais de 100 mil seguidores, ela publica fotos de sua rotina familiar.

A relação de Luciane e Matteus é de amizade e companheirismo. Os dois, inclusive, viveram seus reinados em concursos de beleza juntos. Na época em que foi coroada Miss, o ex-BBB foi eleito como Mister Pampa Gaúcho 2020.

“Nós, praticamente, realizamos nossos sonhos simultaneamente. Vivemos nossos reinados juntos, indo a eventos como presença VIP e fazendo o trabalho voluntário social. Nós nos ajudamos muito e, juntos, conseguimos atender as demandas dessas ONGs e instituições que assistem os mais necessitados da nossa cidade”, relembrou ela para a Quem na época em que ele estava no programa.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Matteus faz surpresa do dia dos namorados para Isabelle Nogueira; VÍDEO

Isabelle Nogueira faz planos para construir família com o ex-BBB Matteus

Isabelle Nogueira brilha em apresentação especial como cunhã-poranga no Festival São João da Thay