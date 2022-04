Mulher é morta a tiros por ex-marido dentro de igreja

Londrina (PR) – Ligia Fernanda Silva, de 38 anos, foi morta a tiros na Paróquia São Luiz Gonzaga, na avenida São João, na zona leste de Londrina, no início da tarde desta terça-feira (5). O principal suspeito do assassinato é o ex-marido, que teria pulado o muro para ter acesso ao terreno. Ele foi até o local onde a mulher estava e disparou cinco vezes contra ela. Ligia foi atingida principalmente na região da cabeça.

De acordo com informações da própria igreja, a vítima cobria férias como zeladora do espaço e, no momento do crime, almoçava com uma colega em um salão dos fundos.

A colega que teria presenciado o homicídio avisou o pároco da igreja que, por sua vez, entrou em contato com a polícia. O socorro médico também foi acionado. Ambulâncias do Siate e do Samu foram encaminhadas até a igreja, mas quando os socorristas chegaram no local, a mulher já estava morta.

Depois de cometer o crime, o suspeito fugiu da igreja em uma picape de cor branca. O ex-marido possuía uma medida protetiva contra o homem. Diversas viaturas e até o helicóptero do BPMOA fizeram um patrulhamento na região, mas não conseguiram localizar o veículo.

Em entrevista à CBN, o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar (PM), tenente-coronel Nelson Villa, disse que o assassino conhecia bem a rotina da vítima, e que, possivelmente, o crime foi premeditado.

Villa confirmou que o ex-marido da mulher é o principal suspeito do crime. O comandante revelou que o homem passou os últimos anos cumprindo pena por homicídio qualificado, e que ele havia acabado de deixar a prisão, de onde, segundo Villa, o acusado teria proferido diversas ameaças contra a vida da ex-esposa. Ele teria dito que iria matá-la assim que deixasse a cadeia.

*Com informações da CBN

