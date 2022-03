Mulher é esfaqueada pelo marido ao tentar defender a sogra em Coari

Coari (AM) – Uma mulher de 21 anos foi atacada com 10 facadas pelo marido, um homem de 32 anos. O crime aconteceu na madrugada de terça-feira (1º), no bairro Naide Lins, em Coari (a 363 km de Manaus).

A vítima relatou a uma TV local que foi esfaqueada começou após ela tentar impedir uma briga do homem com a mãe dele.

“Ele estava brigando com a mãe dele e eu tentei impedir, quando ele pegou uma faca e começou a me furar. Tudo isso aconteceu na frente do meu bebê”, disse a mulher.

Mesmo ferida, a mulher conseguiu fugir e pediu ajuda a um mototaxista. Ela foi atendida no Hospital Regional de Coari.

“Eu não consigo mais sair de casa porque sei que ele ainda não foi preso. Eu tranco toda a casa com medo de ele invadir”, declarou a vítima.

A vítima registrou um boletim de ocorrência, na quarta-feira (2), na Delegacia do município. Um mandado de prisão preventiva foi expedido, mas o homem segue sendo procurado.

A polícia disponibilizou um número para quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito possa denunciar: (92) 98200-0184.

Com informações do G1

Leia mais:

Transexual amazonense é morta a facadas em São Paulo

Homens são mortos a facadas pelas mulheres durante briga em Manaus

Mulher é presa em flagrante por matar companheiro a facadas em Manaus