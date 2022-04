Preso envolvido na morte de jovem que entrou em área vermelha por erro no GPS em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Thiago Marinho Marques, de 36 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (6), pelo crime de homicídio contra a jovem Kellen Mota Fraga, de 25 anos. A prisão ocorreu durante uma ação policial deflagrada pela Polícia Civil.

O caso ganhou grande repercussão. Conforme a polícia, a jovem entrou em uma área dominada pelo tráfico de drogas após o GPS errar a localização. O fato ocorreu no dia 3 de dezembro de 2021.

Relembre o caso

Após sair do trabalho, Kellen e as amigas estavam indo buscar um jaleco na casa de uma costureira, localizada na comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital.

Porém, após entrar por engano em área vermelha por conta de erro do GPS do veículo, criminosos ordenaram que ela baixasse o vidro do carro, com medo de ser assalto, a vítima não obedeceu e em seguida tentou fugir.

Os criminosos iniciaram vários disparos de arma de fogo contra o carro. Kellen foi baleada com um tiro na região do peito.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na zona Leste, mas, após dar entrada na unidade hospitalar, a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu.

