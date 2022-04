Jovem apontado como autor de roubos na Zona Oeste é preso

Manaus (AM) – Renan Marques da Cruz, de 20 anos, foi preso nesta segunda-feira (4), por volta de 10h, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo majorado, ocorrido nos bairros de Ponta Negra e Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Renan havia sido preso em flagrante, no dia 30 de março deste ano, juntamente com outro adolescente de 17 anos, apreendido naquele mesmo dia, por posse e porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

“O jovem recebeu liberdade provisória na audiência de custódia, pois não constava crimes anteriores em seus antecedentes. A decretação da prisão preventiva foi possível devido à divulgação em mídias nas quais mostravam a prática criminosa”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, na ocasião do crime, a dupla, que integrava um grupo criminoso, abordava as vítimas em um cemitério localizado na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, ou, ainda, pessoas que estivessem realizando caminhada em via pública.

“Após o delito, escondiam as armas e os pertences roubados nas matas da região, onde em seguida, pediam uma corrida por um aplicativo de mobilidade urbana e iam embora do local. Em outro momento, eles voltavam ao local para retirar os pertences das matas”, explicou Aldeney.

O titular ressaltou sobre a importância do registro de Boletim de Ocorrência (BO) para a apuração dos delitos e disse, ainda, que as investigações continuam para localizar outros indivíduos que também participaram dos crimes.

Decisão judicial

O mandado foi expedido no dia 2 de abril deste ano, pelo juiz Henrique Veiga Lima, do Plantão Criminal.

Procedimentos

Renan responderá pelo crime de roubo majorado e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

