Jovem é assassinado a tiros enquanto conversava com amigos em Manaus

Manaus (AM) – Micael de Souza Marinho, de 26 anos, foi morto a tiros durante conversa com amigos na noite desta terça-feira (6), na rua quatro, comunidade Mundo Novo, na zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima voltava de uma partida de futebol, quando no caminho resolveu parar e conversar com amigos em uma banca de churrasco. Neste momento, criminosos em veículo chegaram no local e efetuaram vários disparos contra o jovem.

Ainda conforme informações, Micael ainda tentou correr, porém foi atingido e morreu no local. Segundo um familiar, o jovem não tinha envolvimento com o mundo do crime.

A Polícia Militar isolou a área em que o corpo estava. Os agentes do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC) realizaram a perícia.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Jovem é executado a tiros em lanchonete na Redenção

Jovem apontado como autor de roubos na Zona Oeste é preso

Jovem é morto a tiros por criminosos em carro na Compensa