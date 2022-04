Vivo abre seleção para profissionais com deficiência e tem vagas para Manaus; veja

As oportunidades são para os cargos de Consultor e Analista de Marketing para atuação em 18 cidades do País

Reforçando seu compromisso com a diversidade e a inclusão, a Vivo abre 170 vagas exclusivas para pessoas com deficiência nas lojas e áreas administrativas da companhia.

As oportunidades, que serão preenchidas ao longo do ano, são para os cargos de Consultor e Analista de Marketing em 18 cidades: São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Uberlândia (MG), Brasília (DF), Goiânia (GO), Manaus (AM), Belém (PA), São Luís (MA), Salvador (BA), Recife (PE), Aracaju (SE). No dia 26 de abril, a empresa promoverá uma feira online para esclarecer dúvidas sobre as atribuições das atividades. Os interessados precisam se inscrever pelo link.

Os selecionados para atuarem em loja desempenharão atividades como recepção, acolhimento e direcionamento do cliente, vendas de produtos e serviços da Vivo, entre outros. Já os Analistas de Marketing participarão de projetos dedicados a campanhas e produtos, além de outras atividades da área.

A empresa dispõe de toda a estrutura para a adequada realização das atividades desses novos colaboradores, uma vez que conta com intérprete de libras, softwares de leitura de tela e equipamentos de acessibilidade mediante necessidade.

O processo seletivo será 100% online. Características da cultura digital colaborativa da Vivo, como curiosidade, atitude digital, abertura e fazer acontecer com responsabilidade são essenciais para os interessados a concorrer a uma das vagas. Além disso, ter perfil comercial, visão de dono e bom relacionamento com clientes serão considerados diferenciais.

“Somos uma empresa com um DNA forte e inclusivo. Entendemos a importância de iniciativas como essa e o quanto as perspectivas diversas enriquecem e ampliam nossa visão de mundo e nos melhoram como pessoas e como empresa. Queremos, também, que nossos clientes se enxerguem dentro de nossas lojas e que pessoas com deficiência se sintam estimuladas e atraídas a buscar novas oportunidades no mercado de trabalho dentro da Vivo”, destaca Gustavo Nóbrega, diretor de Canais da Vivo.

O salário é compatível com o que é oferecido no mercado. Entre os benefícios estão vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; day off de aniversário; plano móvel controle, desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps, além de licença parental.

*Com informações da assessoria

