Ações da PM prendem quatro por tráfico em Manaus

Manaus (AM) – Quatro homens, com idades entre 19 e 29 anos, foram presos por tráfico de entorpecentes, nas Zonas Centro-Sul, Oeste, Leste e Norte de Manaus, entre o sábado (9) e a madrugada desta segunda-feira (11), por policiais militares das 8ª, 16ª, 25ª, 15ª e 6ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms).

Por volta das 12h30 do sábado, uma guarnição da 8ª Cicom apreendeu entorpecentes e armamentos em uma residência na rua da Paz, beco da Paz, bairro Compensa, Zona Oeste.

Foram apreendidos 62 trouxinhas de substância análoga a pasta base; três porções de produto similar a cocaína; quatro balanças de precisão; quatro celulares; e nove munições de calibre .380 não deflagradas. Ninguém foi encontrado no local. Os materiais foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na tarde do mesmo dia, os policiais da 16ª Cicom detiveram um homem e apreenderam com ele 150 gramas de material similar a cocaína e R$ 1.010 em espécie, após abordagem na avenida Santa Clara, no Aleixo, Zona Centro-Sul. A ocorrência foi registrada no 1º DIP.

Já no domingo (10), uma ação da 15ª Cicom resultou na prisão de um homem de 29 anos, no bairro Nova Cidade, Zona Norte, em posse de 30 trouxinhas de produto semelhante a oxi, 20 pinos de material com características de cocaína, uma balança de precisão e R$ 17 em espécie. O caso foi apresentado no 6º DIP.

Em uma outra ação, um jovem de 19 anos foi detido com 33 trouxinhas de produto análogo a oxi e R$ 10 em espécie, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste. Os policiais de 25ª Cicom estavam em patrulhamento quando se depararam com o homem comercializando o material em via pública. O indivíduo foi detido por tráfico e encaminhado ao 14° DIP.

Já na madrugada desta segunda-feira, a equipe da 6ª Cicom efetuou a prisão de um jovem de 20 anos, encontrado em posse de 75 trouxinhas de material com características de cocaína, um celular Motorola de cor azul, e R$ 8 em espécie. A ocorrência foi finalizada no 6º DIP.

