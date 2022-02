Aroldo Neto se torna um dos principais goleiros do Manaus FC em 2022

O Manaus Futebol Clube segue apostando nos jovens talentos do futebol baré. Uma das novidades para o elenco de 2022 é o goleiro Aroldo Neto, que aos 18 anos, se tornou um dos quatro principais arqueiros do clube para a temporada.

Neto chegou ao Manaus com 16 anos. O início no futebol ocorreu nos torneios amadores de futebol de salão, no município de Novo Remanso, interior do Amazonas. Na época, ele e seu pai trabalhavam como feirantes, até que um dia, um treinador da base do Gavião convidou o garoto para fazer testes.

“Ainda quando garoto eu disputava torneios de futsal em Novo Remanso. Meu pai trabalhava na feira como vendedor de abacaxi, e eu sempre o ajudei. Uma certa vez, enquanto meu pai vendia seus abacaxis, um senhor conversou com ele sobre futebol, foi aí que ele contou sobre meu sonho de ser goleiro, e fui convidado para no início de 2019 fazer testes no Manaus”, comentou Neto.

A caminhada de um garoto que sonha em se tornar profissional não é simples. No entanto, acompanhando de um trabalho sério e com a missão de preparar da melhor maneira possível cada menino, as chances podem ser maiores.

“O trabalho é muito gratificante, estamos desde 2019 neste trabalho. É motivo de alegria quando podemos ver algum garoto subindo ao profissional e tendo oportunidades, este link entre o profissional da base e o garoto que almeja conquistar seus sonhos é muito forte, pois quando este sonho se torna real, é motivo de alegria para todos”, destacou Morgano Gomes, diretor geral da base do Manaus FC.

“Falar do Aroldo é até fácil. Quando ele fez uma avaliação conosco, foi logo aprovado pois vimos seu talento e esforço, em seguida já começamos a prepará-lo. Com o passar do tempo, ele recebeu a oportunidade de treinar com o profissional, e agora, se tornou um dos quatro principais goleiros do clube. Agora é seguir lapidando os talentos que temos na base, através do excelente trabalho realizado pelo professor Morgano e a dona Kátia Rodrigues na base do Gavião”, complementou o treinador da base, Jaime Vauly.

Desafios

Fotos: Ismael Monteiro / Manaus FC

Com algumas dificuldades de adaptação no começo, Neto superou os desafios que apareceram no caminho. Conforme os meses foram passando, ele passou também a treinar algumas vezes com o elenco profissional do Esmeraldino. Aroldo contou que após o ano de 2020, foi convidado pelo Gavião a treinar por tempo indeterminado na equipe profissional.

“No começo não foi fácil me adaptar. Eu nunca havia jogado de chuteira ou luvas, e na base as oportunidades para subir ao profissional só acontecem com muita dedicação. Eu persisti bastante, até que depois de outubro de 2020 recebi o convite da diretoria do Manaus para treinar por tempo indeterminado no profissional. Nessa hora só conseguia ajoelhar e agradecer a Deus”, declarou Aroldo Neto.

Após a temporada de 2020 e 2021, Netto amadureceu bastante sobre os olhares e treinamentos do preparador de goleiros do Gavião, Nailton Garces, conhecido como Naná. Nailton, ex goleiro profissional e possuidor de um histórico impecável de títulos comentou sobre as qualidades do garoto, e destacou que no futuro ele pode vir a herdar a condição de titular no Manaus FC.

“O Neto, assim como eu, veio do interior do estado. Desde que ele começou a treinar conosco, ele tem evoluído bastante, e tem muito ainda para crescer. Criou-se uma expectativa para que daqui uns anos ele possa defender as traves do Gavião. Ele é um garoto obediente, procura ouvir bastante, e é elogiado pelos treinadores que já o viram treinar, tanto é que atualmente o Neto é nosso 4⁰ goleiro. Enfim, tudo depende da força de vontade dele, e estaremos aqui preparando-o para quando a oportunidade chegar”, destacou Naná.

Além do Aroldo, o zagueiro Jefferson e o atacante Victor Pantoja também são outros garotos amazonenses que fazem parte do elenco profissional.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Projeto de esporte abre aulas gratuitas em Manaus e no interior do AM

Amazonense escolar de atletismo classifica atletas para nacional

Manaus FA de futebol americano representa do AM em nacional