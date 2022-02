Projeto abre vagas gratuitas para aulas de esporte no Amazonas

Esporte no AM

Manaus (AM) – Para fomentar a prática esportiva e a inclusão social entre os jovens e crianças das comunidades da capital e do interior inicia nesta quarta-feira (9) as matrículas para os interessados em participar das modalidades esportivas oferecidas pelo Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que serão realizadas no núcleo Arena Amadeu Teixeira.

O projeto é do Governo do Amazonas por meio da Fundação de Alto Rendimento (Faar).

São oferecidas 320 vagas para os jovens de 10 a 17 anos, nas modalidades de futsal, vôlei, jiu-jitsu, basquete e handebol. Todas as vagas disponíveis serão para aulas na Arena Amadeu Teixeira.

De acordo com a programação de atividades, as turmas de futsal e vôlei terão aulas nas segundas e quartas, com o basquete e handebol ficando com as terças e quintas. Apenas o jiu-jitsu terá turmas de segunda a quinta-feira.

“Estamos vivendo um novo momento no esporte, e por determinação do governador Wilson Lima, além das modalidades oferecidas nas nossas praças esportivas, como Arena Amadeu Teixeira e Vila Olímpica”, disse.

“Estaremos implantando também a Escolinha nos Bairros, em que jovens e crianças poderão praticar esporte dentro da sua própria comunidade, com inscrições em breve anunciadas”, completou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

As matrículas seguem até o preenchimento de todas as vagas. Os pais interessados em colocar seus filhos para participar das aulas devem comparecer nas dependências da Arena Amadeu Teixeira, localizada na avenida Constantino Nery, das 9h ao meio-dia, com os documentos necessários, que são: cópia do RG, cópia do CPF (ambos documentos do aluno e responsável), declaração escolar, 1 foto 3×4 e comprovante de residência.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Mauro Neto/Faar

Leia mais:

Amazonense escolar de atletismo classifica 24 atletas para etapa nacional

Fina confirma mundial de Esportes Aquáticos

Manaus FA de futebol americano representa o AM em competição nacional