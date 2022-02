Manaus FA de futebol americano representa o AM em competição nacional

Manaus (AM) – O futebol americano é o principal esporte dos Estados Unidos. Apesar de não ser um esporte com tantos adeptos no Brasil, a modalidade ganha espaço no Amazonas.

O time de futebol americano Manaus FA é uma das equipes que busca incentivar a prática do esporte no país. No cenário amazonense, o time ganha destaque e coleciona grandes conquistas.

Um de seus feitos, é ser o único time amazonense a conquistar uma vaga na Liga Brasileira de Futebol Americano (BFA), organizada pela Associação dos Clubes de Futebol Americano do Brasil. Por conta da pandemia, a última edição aconteceu em 2019.

Com o elenco renovado e várias estratégias para vencer a Liga, o técnico do Manaus FA, Rodrigo Rios, está animado com o desafio e espera que os amazonenses possam ser orgulhar da trajetória do time durante a competição.

“É empolgante chegar em um projeto novo e mostrar força logo no primeiro ano. Queremos que os amazonenses tenham orgulho do time da terra e vamos trabalhar para criar novos torcedores”, apontou.

Rodrigo destaca as qualidades do time e acredita que a equipe está pronta para o campeonato.

“Estamos montando um bom time, competitivo, além de mudanças significativas nos treinos. Com a chegada de alguns atletas de outros estados e até estrangeiros, temos tudo para fazer uma boa campanha. Vencer a conferência norte e tentar uma vaga numa semifinal nacional talvez seja nossa principal meta”, pontuou.

Fotos: Fabio Goncalves

A trajetória de sucesso

O Manaus FA começou sem muita pretensão, após um grupo de amigos decidirem se reunir para praticar.

“Era um grupo de amigos que desejavam participar de uma competição regional apenas por hobby”, conta o Gestor Esportivo do Manaus FA, Renner da Silva

Ao longo dos anos, a equipe percebeu que a modalidade poderia ser levada mais a sério. A virada de chave veio durante um jogo da final do campeonato amazonense, que reuniu mais de 8 mil pessoas, na Arena da Amazônia.

“Tudo mudou com relação a modalidade quando realizamos o evento da final do campeonato amazonense de 2016 com mais de 8 mil pessoas na Arena da Amazônia”.

Treinos intensos

Com a rotina de treino intensa, os jogadores se reúnem de três a quatro vezes por semana em campo. Além disso, há uma preparação física e nutricional para que o atleta esteja pronto para entrar em campo.

O treinador acredita que o principal desafio da rotina é a motivação dos atletas, pois eles não vivem do esporte e precisam conciliar as suas profissões com os treinos do futebol americano.

“Motivá-los a irem treinar, mesmo cansados após uma rotina de trabalho diária é um dos nossos principais desafios. Eles estão cientes que o futebol americano requer muito do jogador, pois precisa treinar muito para estar preparado para um jogo, principalmente contra as equipes que iremos enfrentar no brasileiro”, conta Rios.

Um dos jogadores do time, Camilo Hurtado, que joga na posição de “Tight End” no ataque, ele é geólogo do Ministério da Economia e conta que se apaixonou pelo esporte após um grupo de amigos convida-lo para entrar na equipe.

Para Camilo, um dos principais desafios é justamente conciliar os treinos com a profissão, já que apesar de estar se tornando um sucesso, o esporte ainda não dar um grande retorno financeiro.

Foto: Fabio Goncalves

Planos para os próximos anos

Apesar de ter poucos anos e já terem conquistado um privilegiado espaço na história do Futebol Americano no Amazonas, a equipe e diretoria mantem os pés no chão em relação ao futuro da equipe.

“Temos um longo caminho pela frente. Em 2022 nossa meta é tentar chegar pelo menos entre as 10 melhores equipes do país, e até 2025, chegar a uma final de campeonato brasileiro, revelando atletas e mostrando todo potenciando norte do país na categoria. O futebol americano é um esporte dinâmico e apaixonante. A diretoria tem planos de melhor divulgar a modalidade na cidade de Manaus e tem projetos sociais importantes para a garotada, onde, através deles, podemos criar uma saga de novos torcedores”, finalizou o Gestor Esportivo Renner Silva.

