Manaus faz parte do circuito da maior corrida de rua do mundo

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo aplicativo oficial da Wings for Life World Run

Manaus (AM)- A capital amazonense fará parte do circuito da maior corrida de rua do mundo, a “Wings for Life World Run”. Esta é a nona edição da prova, que tem um formato diferenciado, sem linha de chegada fixa e o atleta pode encarar a prova física ou por aplicativo.

A capital amazonense foi uma das cinco cidades do Brasil escolhidas para sediar a corrida presencial. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo aplicativo oficial da Wings for Life World Run, disponível em todos os sistemas operacionais. Mais informações também podem ser obtidas pelo site – https://www.wingsforlifeworldrun.com/pt-br.

A prova acontece no dia 8 de maio e todo o valor arrecadado com as inscrições é direcionado para pesquisas para a cura de lesão na medula espinhal. Em Manaus, a corrida física terá largada às 7h, na frente da Igreja Adventista, na avenida do Turismo, próximo do condomínio Alphaville.

Os atletas inscritos na edição de Manaus da Wings for Life World Run receberão camiseta da prova.

Na última edição da Wings for Life World Run mais de 180 mil corredores, entre atletas, iniciantes, maratonistas e cadeirantes, de 195 nações, participaram da prova.

Com seu formato único, os participantes correm o quanto conseguem, até serem ultrapassados pela linha de chegada móvel, o “Carro Perseguidor (Catcher Car)”. Ele larga 30 minutos depois dos competidores e vai aumentando de velocidade gradativamente.

Recomendações

Nesta nona edição, o evento ainda conta com o incentivo do craque Neymar Jr, do piloto campeão mundial Max Verstappen, do chefe da Red Bull Racing Christian Horner e diversos esportistas olímpicos e famosos.

“É fantástico como a Wings for Life World Run evoluiu e se tornou a maior corrida da história. Fazer parte deste evento global é realmente especial, e quero encorajar cada um a fazer a sua parte. Inscreva-se no dia 8 de maio, divirta-se e faça algo de bom ao mesmo tempo”, é o recado de Neymar Jr.

Considerada a maior esquiadora de todos os tempos, a americana Lindsey Vonn também está confirmada nesta edição.

“A lesão na medula espinhal é algo que, obviamente, pode ocorrer nos esportes de esqui, então, toca o meu coração e eu tenho apoiado sempre. Você não precisa correr – você pode caminhar, por exemplo, ou o que fizer você se sentir mais confortável. Trata-se realmente de apoiar a causa e a pesquisa da medula espinhal”, comenta a esportista.

O americano Robby Naish (ícone do kitesurf e windsurf), os pilotos de rally Cyril Despres (FRA), Sam Sunderland (GBR), Elfyn Evans (GBR), Matthias Walkner (AUT) e o campeão olímpico de escalada Alberto Ginés López (ESP) também são apoiadores.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Corrida Tiradentes segue com inscrições abertas

Corrida “Pátio Run 7” acontece em Manaus

Nova corrida ao Supremo