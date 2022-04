Corrida Tiradentes e ‘Corridinha’ da PM seguem com inscrições abertas

Manaus (AM) – A 37ª Corrida Tiradentes, promovida pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), segue com as inscrições para a competição. O evento acontecerá no dia 21 de abril e deve reunir 2.500 atletas, sucedendo a Corridinha Tiradentes, voltada para o público infantil e marcada para o dia 16 deste mês.

De acordo com o organizador do evento, coronel Thiago Balbi, a ação esportiva comemora os 185 anos da corporação e é uma das mais tradicionais corridas pedestres do Amazonas.

“Nesse ano a Polícia Militar completa 185 anos, e nós queremos fazer uma corrida grandiosa para homenagear nossa corporação. Para isso a gente resolveu inserir a meia maratona, a corrida de 21 quilômetros, que é um novo desafio que nós estamos impondo aos corredores da cidade de Manaus”, destacou o organizador do evento.

A largada da Corrida Tiradentes será às 5h30, na avenida das Torres, com percursos de 5 km, 10 km e 21 km, voltados para pessoas a partir de 16 anos.

A Corridinha Tiradentes será para crianças de 1 a 15 anos de idade e acontecerá no dia 16 de abril, às 16h30, na pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste.

Inscrições

As inscrições para a Corridinha Tiradentes seguirão até o dia 8 de abril pelos sites https://bit.ly/3u9mXX1 e https://bit.ly/3r2xEZk .

Para a corrida adulta, os interessados podem se inscrever pelo site https://bit.ly/3x5vKLu até o dia 14 de abril.

As taxas de inscrição para as provas de 5 km e 10 km têm valor de R$ 85. Para a prova de 21 km, a inscrição é no valor de R$ 115.

Todos os inscritos na prova receberão o “Kit do Atleta”. A entrega da cortesia será feita somente nos dias 19 (das 14h às 20h) e 20 de abril (das 10h às 14h), em local a definir, em Manaus.

Já para a corrida infantil, os atletas inscritos receberão o kit do evento no dia 16 de abril, das 11h às 15h, no local do evento.

O kit de participação será composto por sacola, viseira, camisa oficial do evento e número de peito.

O material somente poderá ser retirado pelo responsável da criança inscrita mediante apresentação do documento de confirmação de inscrição.

