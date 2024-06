Especialista aponta que serviços de beleza e estética estarão em alta em Parintins

Com a expectativa de 120 mil turistas, na cidade, conforme governo do Amazonas, profissionais de maquiagem, penteados e massagens deverão ser disputados

Parintins (AM) – A menos de quadro dias para o início das apresentações dos Bois Caprichoso e Garantido no 57º Festival de Parintins, o especialista em gestão da Faculdade Martha Falcão (FMF -Wyden), Edilmar Passos, explica que ainda é possível que microempreendedores e prestadores de serviço se organizem para conquistar uma renda extra antes, durante e após a festa, na ilha Tupinambarana. O professor argumenta que o acréscimo de 120 mil turistas na cidade, previsto pelo Governo do Estado do Amazonas, deve fazer serviços de beleza e estética ficarem ainda mais concorridos, neste período.

“Profissionais da beleza que saibam fazer maquiagens, penteados, manicure e pedicure e massagens serão concorridos durante toda esta semana, em Parintins. Isso porque, a cidade já está recebendo turistas desde a última semana. Além disso, já estão acontecendo feijoadas e eventos privativos em que as mulheres gostam de estar bem maquiadas e produzidas. Por isso, quem se organizar para trabalhar neste período do festival, terá a certeza de bons lucros”, afirma Edilmar.

O especialista da FMF acrescenta ainda que artistas que vendem acessórios, bijuterias, camisas e bonés personalizados já lucram desde a ida de Manaus. “Quem for fazer uma venda extra em Parintins, já aproveita a ida nos barcos, lanchas e oferece os itens, que serão indispensáveis para os torcedores dos bumbás Caprichoso e Garantido.

“O microempreendedor tem que ter sempre em mente, que o turista procura itens exclusivos e personalizados dos adereços. Para microempreendedores do ramo de gastronomia, a recomendação é apostar sempre em delícias regionais, claro sem esquecer a disputa entre os bois. “Vender brigadeiros e bolos nas cores azul e vermelho com certeza atrairá muitos clientes”, informa Edilmar.

Para quem ficar na cidade, para acompanhar a Festa da Vitória, Edilmar garante que este também é um ótimo momento para faturar e explica: “Com o anúncio da vitória, o consumidor vai seguir adquirindo itens, porém desta vez com frases de efeitos, gírias de vitória e desafios ao boi perdedor. Esteja atento a este momento e faça adaptação dos seus serviços”, conclui. Edilmar.

O professor da FMF explica que não tem existe uma regra clara de crescimento a cada ano, para o Festival, mas esclarece que após a pandemia e a exposição do Festival de Parintins, no Big Brother Brasil (BBB), da Rede Globo, a economia está totalmente aquecida.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Festival de Churrasco de Parintins agita a cidade

Em Parintins, Detran-AM lança projeto ‘CNH na Escola’ e prevê beneficiar 4 mil alunos da rede estadual

Festival de Parintins: Largo de São Sebastião terá transmissão das três noites da Festa dos Visitantes