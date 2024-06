Manaus: Projeto Social Mídia capacita profissionais em mídias sociais e marketing digital

Iniciativa do Instituto Norte Brasil, localizado na Zona Centro-Sul, formou nova turma e anuncia as próximas aulas

O Projeto Social Mídia celebrou a formação de mais uma turma, nesta terça-feira (25). Com duração estratégica de três meses, o projeto visa capacitar profissionais, a partir de 16 anos, em mídias sociais e marketing digital. O curso é gratuito e ocorre na sede do Instituto Norte Brasil, localizado na rua Desembargador Gaspar Guimarães, 33 – Parque Dez, Zona Centro-Sul.

As aulas ocorrem semanalmente, com horários variados. Para outras informações, o contato é (92) 98505-7251 (WhatsApp). Ligar em horário comercial.

O programa tem como objetivo principal oferecer workshops e cursos especializados, proporcionando oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para indivíduos interessados em adquirir habilidades neste campo em constante evolução.

Segue o cronograma:

• Julho: Turmas à tarde, das 14h às 17h.

• Agosto: Turmas pela manhã, das 8h30 às 11h30.

• Setembro: Turmas à tarde, das 14h às 17h.

Para a presidente do Instituto Norte Brasil, Viviane Reis, a iniciativa vai além da capacitação técnica.

“Entendemos que, investir em educação digital, com responsabilidade e bom senso, é investir no crescimento e no futuro das pessoas que podem despertar para uma oportunidade de renda”, avalia.

O professor das turmas, Ericson Medeiros, destaca que o projeto não apenas capacita os participantes com habilidades práticas em gestão de redes sociais, mas também promove a inclusão digital.

“Nosso objetivo é não apenas ensinar ferramentas técnicas, mas também inspirar uma compreensão mais profunda de como as mídias sociais podem ser utilizadas com visão empreendedora para geração de renda”.

O impacto esperado do Projeto Social Mídia é equipar os participantes com um conjunto robusto de habilidades em mídias sociais e marketing digital.

“Ao final dos três meses, espera-se que estejam preparados para ingressar no mercado de trabalho ou aplicar seus conhecimentos em iniciativas empreendedoras”, informa o professor.

De acordo com Viviane Reis, o Projeto Social Mídia promove um ambiente colaborativo, incentivando a troca de ideias e experiências entre os participantes.

“Isso não só fortalece os laços sociais, mas também cria uma rede de apoio que pode se estender além do período do projeto, gerando impactos positivos a médio e longo prazo na comunidade”.

O curso é realizado em parceria do Instituto Norte Brasil e o Fundo Manaus Solidária, no Termo de Fomento 2024, Projeto Social Media.

*Com informações da assessoria

