Youtuber Kids lança canal com vídeos sobre festival de Parintins

Primeiros vídeos são as história dos Bois de Parintins contada por ela com seu jeitinho todo especial

Parintins (AM) – Uma garotinha pra lá de carismática e super comunicativa. Cheia de charme, a amazonense de 4 anos, Diana chega na internet mostrando todo o seu mundo. E este mundo inclui, seu dia a dia, looks, esportes, brincadeiras e as belezas da Amazônia. Com a supervisão e apoio dos pais, a pequena protagoniza o canal no YouTube O Mundo da Diana e, seus primeiros vídeos são nada menos que as história dos Bois de Parintins contada por ela mesma com seu jeitinho todo especial.

De acordo com a mãe, Rayriane Daou, Diana sempre demonstrou essa espontaneidade ao ser filmada e fotografada. O carisma e desenvoltura foram crescendo de acordo com a idade, e os pais notaram que poderiam investir no desejo da filha de se tornar influencer e apresentadora.

“Ela não tem vergonha das câmeras, onde vamos, ela chama atenção pelo jeito de ser, de se comportar. Já escolhe seus próprios looks. Ela adora gravar os vídeos”, conta a mãe.

Às vésperas do 57º Festival Folclórico de Parintins, ‘O Mundo de Diana’ traz como primeiros episódios dois vídeos distintos sobre a origem dos Bois Garantido e Caprichoso. Diana encanta ao público vestida de sinhazinha do boi vermelho e do boi azul. “Eu mesma ensaiei com a Diana, conseguimos as indumentárias e produzimos ela para contar para esse público kids como essa cultura tão bonita nasceu”, explica Ane.

De acordo com a mãe, cada semana haverá um vídeo no canal https://www.youtube.com/@Mundodadiana_, sempre trazendo conteúdos interessantes e educativos, bem como, no Instagram @_mundodadiana da Diana.

*Com informações da assessoria

