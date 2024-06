As imagens mostram o desespero dos passageiros dentro do ônibus

Manaus (AM) – As câmeras de segurança instaladas dentro do ônibus da linha 455, mostraram o momento em que o motorista é esfaqueado por criminoso durante assalto. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (26), na avenida Buriti, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

As imagens mostram o criminoso entrando no ônibus com uma faca na mão, de imediato ele desfere golpes de faca no rosto do motorista.

No vídeo é possível ver os passageiros desesperados tentando fugir dos assaltantes.

Após o crime, os suspeitos fugiram. O motorista foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar.

Vídeo mostra momento em que motorista de ônibus é esfaqueado por assaltante em Manaus pic.twitter.com/5Wrh7H2hfT — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 27, 2024

