Homem é preso após agredir e expulsar ex-companheira de casa no interior do AM

Careiro da Várzea (AM) – Um homem de 30 anos foi preso na terça-feira (25), por descumprimento de medida protetiva contra sua ex-companheira, de 20 anos. A prisão foi efetuada na vila do Careiro da Várzea, interior do Amazonas.

Conforme o delegado David Jordão, titular da 35ª DIP, a vítima pediu a medida protetiva após o homem agredi-la, e tê-la forçado a sair de sua casa, deixando seus bens dentro do imóvel.

“Após a medida protetiva entrar em vigor, o autor tentou entrar em contato com a vítima por mensagens de celular. Assustada com a situação, ela procurou a delegacia e mostrou todas as conversas”, disse.

Segundo o delegado, depois que a vítima comunicou o descumprimento da medida, foi representado pelo mandado de prisão do indivíduo, o qual foi expedido e cumprido.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

