Em Parintins, Wilson Lima entrega aeroporto Júlio Belém revitalizado e 150 triciclos reformados

Dando continuidade às ações do Governo do Amazonas para a promoção de emprego e renda durante o 57º Festival de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), o governador Wilson Lima entregou, na manhã desta quinta-feira (27), o aeroporto Júlio Belém revitalizado e 150 triciclos reformados, dos profissionais que vão atuar durante o festival. O investimento do Governo do Amazonas nas duas ações foi de mais de R$ 3,5 milhões, por meio da Empresa Amazonense de Turismo (Amazonastur) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

Foram beneficiados os profissionais da Associação de Tricicleiros Turísticos de Parintins (ATTP) e Associação dos Tricicleiros de Parintins (ATPIN), que também receberam 200 novos uniformes. O objetivo é fomentar o turismo e oferecer um atendimento turístico cada vez mais de qualidade aos visitantes da cidade.

“A cultura é o que movimenta o povo de Parintins. Quanto maior a festa, mais dinheiro em circulação. E este ano nós teremos uma festa grandiosa. Nós trabalhamos para que a costureira, para que o artista, para que o tricicleiro, o taxista, o mototaxista, o empreendedor, seja ele pequeno, seja ele médio, seja grande, possa também ter sua participação”, disse o governador do Amazonas.

FOTOS: Alex Pazuello e Arthur Castro/Secom

O Festival de Parintins impulsiona o crescimento de emprego e renda na Ilha Tupinambarana. Este ano, por meio de trabalhos coordenados pelo Governo do Amazonas, o espetáculo deve gerar 2,4 mil empregos diretos e 24 mil indiretos. Os bois Caprichoso e Garantido, juntos, geram aproximadamente 5 mil empregos diretos. Já a perspectiva de movimentação econômica para 2024 é de R$ 160 milhões.

Com investimentos de mais de R$ 120 mil, viabilizado pela Empresa Amazonense de Turismo (Amazonastur), foram realizadas pinturas e instaladas novas lonas nos meios de transporte. O triciclo é o principal meio de transporte do visitante e, também, opção mais tradicional para conhecer os atrativos turísticos e passear pelas ruas da ilha dos bumbás.

Tricicleiro há 19 anos em Parintins, Adelson Cativo, 59, pontuou que o Governo do Amazonas é um parceiro da categoria que se prepara todos os anos para o Festival de Parintins, mas também para os moradores da cidade como, por exemplo, com rampa adaptada para Pessoa Com Deficiência PcD.

“Nós estamos para ajudar as pessoas que têm necessidade de se locomover aqui em Parintins, não só no festival, como os turistas, mas pessoas daqui mesmo que procuram a gente para a gente ajudar a se locomover”, acrescentou. FOTOS: Alex Pazuello e Arthur Castro/Secom

Turistódromo

Na quarta-feira (26), a Amazonastur deu início ao funcionamento do Turistódromo, que segue até o dia 30 de junho, das 9h às 17h30, na Praça da Catedral, na av. Amazonas, Centro de Parintins. O local conta com equipe técnica do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), além de contar com o apoio de 16 parceiros que prestarão assistência aos visitantes.

Aeroporto Júlio Belém

No aeroporto Júlio Belém a revitalização contempla melhorias que incluem a ampliação da capacidade da sala de embarque, de 80 para 180 lugares, mais que o dobro da atual. Também foi providenciada a manutenção corretiva de equipamentos que garantem a segurança dos voos noturnos, além de manutenção da torre de comando, manutenção e demarcação do pátio, além de poda, capinação e pintura de equipamentos na pista de pouso. O investimento da UGPE é da ordem de R$ 3,4 milhões.

“Nós estamos fazendo aqui uma das maiores revitalizações que o aeroporto Júlio Belém recebeu nos últimos anos. Este ano, o Governo do Amazonas decidiu fazer uma revitalização mais profunda. Tudo isso fomenta o turismo e garante maior comodidade a quem frequenta e chega à cidade”, destacou o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo.

Máquinas Purificadoras de água

Ainda na manhã desta quinta-feira, o governador Wilson Lima visitou as máquinas purificadoras de água tratada, instaladas pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) na Praça da Catedral. A ação faz parte do projeto ‘Água nas Torcidas’, que conta com três máquinas, instaladas na praça da Catedral de Parintins.

As máquinas purificadoras de água têm um conjunto com três estágios de purificação que são: elemento filtrante de polipropileno, carvão ativado e membrana de ultrafiltração. Esse processo tem como objetivo eliminar impurezas, gostos e odores desagradáveis da água. A máquina de osmose reversa tem um tratamento mais intenso, como explica o engenheiro químico da Cosama, Iago Pacheco.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Festival de Parintins: Amazonastur inicia entrega do Passaporte Parintins

Festival de Parintins: Bois Boiola e Rasgadinho celebram a diversidade em ato no Bumbódromo

LED é instalado na iluminação pública de Jacareacanga, em Parintins