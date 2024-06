Voz oficial do Dragon Ball Z e Megaman, Anísio Mello Júnior é uma das atrações do Mill Geek

Neste domingo (30), das 14h às 20h, o Millennium Shopping vai sediar mais uma edição do Mill Geek, evento gratuito e que reúne um público apaixonado pela cultura geek em uma tarde repleta de atividades, diversão e muita interação. Entre as atrações, está a presença do quadrinista e ilustrador Anísio Mello Júnior, conhecido por ser a voz oficial dos temas de abertura de Dragon Ball Z e Megaman. Concurso de Cosplay, feirinha geek e jogos fazem parte da programação do evento.

“O Mill Geek se consagra como um evento inclusivo, para todas as idades, e que junta arte e recreação de uma maneira divertida e tecnológica. Além de promover conexão para os amantes da cultura geek, também une toda a família em uma atividade de lazer”, destacou a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

A programação inicia às 20h, com a Feirinha Geek, com uma variedade de produtos que vão desde action figures e quadrinhos até itens de colecionador. O Espaço Player Games também está disponível para o público se divertir no Just Dance. Das 15h30 às 16h, acontece Quizz e sorteios de brindes.

Logo em seguida, o quadrinista e ilustrador Anísio Mello Júnior sobe ao palco do evento para um bate-papo especial, em que vai compartilhar um pouco sobre suas experiências e histórias. A conversa será mediada pelo jornalista e apresentador do 1 Minuto Nerd, Atila Simonsen.

Depois, Anísio canta ao vivo, com a banda Reckless Act, os temas de Dragon Ball, MegaMan e de outras músicas populares interpretadas por ele. E, às 18h, inicia o Concurso de Cosplay, onde os participantes poderão mostrar toda a sua criatividade e ainda concorrer a prêmios.

O empreendimento possui 100 lojas como Bemol, Lojas Americanas, O Boticário e Picanha Mania. Dispõe de praça de alimentação com capacidade para 600 lugares, 7.200 vagas rotativas nos estacionamentos, oito salas (sendo quatro delas em 3D) da rede de cinemas “Cinépolis”, além de salão de beleza, bancos, restaurantes, wi-fi, setores de ‘achados e perdidos’ e de empréstimos de cadeiras de roda. Tudo isso em um só complexo multiuso, garantindo praticidade, comodidade, conforto e segurança.

