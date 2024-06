Maconha é encontrada dentro de lata de cerveja que seria enviada de Manaus para Minas Gerais

Receita Federal apreendeu as latas que pareciam invioladas, mas que tinham pacotes de maconha escondidos dentro

Manaus (AM) – A Receita Federal apreendeu cerca de meio quilo de skunk, um tipo de maconha, em Manaus. A droga estava escondida no interior de latas de cerveja que seriam encaminhadas para Uberlândia, Minas Gerais, pelos Correios.

Foram interceptadas 544g da droga que foi encontradas pela Receita durante a fiscalização. A maconha foi escondida em pacotes dentro das latas, que aparentavam estar sem marcas de violação.

Segundo as autoridades, a droga estava envolvida por uma pequena camada de chumbo e as latas estavam cheia de água com o intuito de dificultar que a droga fosse escaneada.

As investigações agora estão centradas em identidicar quem são os responsáveis pelo envio e recebimento da maconha.

*Com informações do Metrópoles

