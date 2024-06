TecToy volta a investir em videogames no Brasil e prepara fabricação nacional

A TecToy ficou famosa nos anos 1990 por representar a Sega no Brasil. Depois de muito tempo comercializando consoles que acabaram sendo considerados como retrô, como é o caso de Master System e Mega Drive, a empresa chegou a apostar até em outras áreas, como a de terminais de pagamento. Agora, voltou a investir em novos videogames no país.

A fase da vez será o chamado Zeenix. Um console híbrido, seja para jogar na TV ou como portátil. O modelo foi anunciado recentemente e demonstrado na Gamescom Latam, feira de games realizada em São Paulo, de 26 a 30 de junho.

Ele terá um pré-lançamento em até dois meses e chegará ao mercado no final do ano em duas versões, uma de entrada (Lite) e outra mais parruda (Pro) – para jogos que demandam uma máquina mais potente.

“A TecToy volta com uma plataforma, um PC gamer. Não são apenas jogos da TecToy, você pode jogar o que quiser”, explica Valdeni Rodrigues, CEO da TecToy, de forma exclusiva para a ISTOÉ DINHEIRO, direto da Gamescom Latam.

O seu sistema vai rodar um Windowns 11. Desta maneira, será possível abrir outros programas que estariam em um notebook ou em um PC.

O videogame virá inicialmente no formato “white label”, ou seja, um produto pronto que receberá apenas um toque da TecToy para ser comercializado por aqui, porém com todas as homologações da Anatel. O fornecedor é chinês, mas a empresa fala em produção nacional do console futuramente.

“Melhoramos e otimizamos um produto que já existia, chinês. A primeira leva virá de lá, enquanto a gente finaliza a estruturação da linha de produção em Manaus.”

O CEO promete que no pacote do produto virá também teclado e mouse, em linha com a ideia de um videogame e também PC gamer.

“O mercado é grande, a gente sabe que a competição é enorme, mas vamos trabalhar junto com um ecossistema de publicação, com parcerias e desenvolvedores de jogos brasileiros.”

Os preços das duas versões serão divulgados em breve, afirma a empresa.

*Com informações do IstoÉ Dinheiro

