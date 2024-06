Obra de recuperação asfáltica inicia na Avenida Constantino Nery em Manaus

Para minimizar os danos à população, os serviços de pavimentação na avenida acontecerão no período das 22h às 4h

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, na noite desta quinta-feira (27), o início dos trabalhos de revitalização de uma das principais vias da capital amazonense, a avenida Constantino Nery. O serviço, realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), vai recuperar toda a pavimentação da via, que atravessa as Zonas Sul e Centro-Sul.

Para minimizar os danos à população, os serviços de pavimentação na avenida acontecerão no período das 22h às 4h. Está prevista a aplicação de cerca de 15 mil toneladas de massa asfáltica.

No local, o chefe do Executivo municipal ressaltou o impacto positivo da obra, visto a dimensão da avenida Constantino Nery – que totaliza quase seis quilômetros -, e sua importância para a mobilidade urbana da capital.

“É um trecho de 5,8 km que começa aqui na avenida Torquato Tapajós e vai até avenida Leonardo Malcher, cruzamento com a Epaminondas, após o Terminal 1. Ela vai ser toda recuperada, vamos melhorar a iluminação, sinalização, recuperar a parte das drenagens e essa vai ser uma avenida modelo”, afirmou o prefeito David Almeida, que ainda fez questão de salientar que a obra é fruto de emenda parlamentar enviada pelo senador Plinio Valério.

Fotos – Clovis Miranda / Semcom e Márcio Melo/ Seminf

Na primeira etapa, será realizada a fresagem, processo que remove o asfalto antigo e desgastado. Em seguida, será feita a imprimação, que consiste na aplicação de uma camada de ligação para preparar a nova base, desta forma, poder aplicar a nova camada de asfalto na via.

A avenida Constantino Nery é um dos principais corredores viários da capital, com uma média de 4,5 mil veículos trafegando por hora. Nesta área, encontram-se muitos estabelecimentos comerciais, paradas de ônibus e a Arena da Amazônia, um importante ponto de encontro para eventos.

A prefeitura realiza trabalhos preventivos e emergenciais nos principais corredores viários de Manaus, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e a trafegabilidade da população, garantindo melhores condições para o grande fluxo de veículos e linhas de ônibus, como destacou o titular da Seminf, Heliatan Botelho.

“Essa é uma preocupação do prefeito David Almeida, com a mobilidade urbana na cidade de Manaus. Essa aqui é uma das principais vias que dão acesso à zona Centro-Sul e à zona Sul da capital. Só para vocês terem ideia, aqui trafegam, no horário de pico, cerca de 4.500 veículos por hora. Ontem, 26/6, nós começamos o recapeamento na avenida Autaz Mirim , na zona Leste, e hoje nós estamos aqui para dar início ao recapeamento da avenida Constantino Nery” disse o secretário.

*Com informações da assessoria

