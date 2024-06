Sinepe/AM abre inscrições para concurso de redação e desenho

Estimular o talento e a criatividade de estudantes é o propósito do XII Concurso de Redação e Desenho promovido pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM). A nova edição da iniciativa envolve nove categorias, desde educação infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA), e está com inscrições abertas até 01 de agosto.

Voltado para estudantes das 110 instituições de ensino vinculadas à entidade, o Concurso conta este ano com o tema “Educar para um mundo socialmente sustentável”. A presidente do Sinepe-AM, Elaine Saldanha, explica que a escolha da temática se deve ao fato de que a educação é extremamente necessária para capacitar uma nova geração consciente e comprometida com o futuro do planeta.

“O objetivo é valorizar as diversas formas de ensino para promoção da cidadania, que é muito bem explorada no âmbito escolar, considerando ser sustentabilidade um tema de transversalidade muito abrangente”, pontua.

Ao todo, cada escola associada ao Sinepe-AM pode inscrever três trabalhos por modalidade, os quais concorrerão à premiação final. As atividades de desenho estão voltadas para as categorias 1 e 9, que envolvem respectivamente alunos da primeira etapa da educação básica (de 0 a 5 anos e 11 meses) e de educação especial/inclusiva (qualquer idade). Já as produções textuais são destinadas a estudantes do 1º ao 2º ano do ensino fundamental (categoria 2; de 6 a 7 anos e 11 meses), do 3º ao 5º ano (categoria 3; de 8 anos a 10 anos e 11 meses), do 6º ao 9º ano e também do EJA Fundamental (categoria 4; de 11 a 14 anos e 11 meses) e do Ensino Médio, EJA Ensino Médio, curso pré-vestibular e educação técnica/profissional (categoria 5; a partir de 15 anos).

Segundo Elaine, a divisão de categorias visa promover maior equidade à disputa, considerando as etapas de ensino, faixa etária e até mesmo o nível de conhecimento.

“Quando se propôs a divisão em categorias, o concurso objetivou que cada faixa etária concorresse entre seus pares, executando modalidades compatíveis às habilidades trabalhadas em cada segmento de ensino”, salienta.

Qualidade dos Trabalhos

À frente do processo desde 2021, a assessora pedagógica Rosimar Sini comenta que o objetivo do Concurso de Redação e Desenho do Sinepe-AM é estimular a integração e troca de experiência cultural entre as escolas parceiras da entidade, bem como promover a participação de alunos de todas as modalidades da educação básica.

“Fico muito feliz pelo fato de ser, a cada ano, surpreendida tanto pelo crescimento na participação das escolas quanto pela qualidade dos trabalhos inscritos”, observa.

De acordo com ela, a Comissão Julgadora avaliará as produções (manuscritas em folha oficial timbrada especialmente desenvolvida para a iniciativa) seguindo os critérios: adequação ao tema; correção gramatical; objetividade, originalidade; ineditismo.

“O processo de seleção da banca julgadora é bastante minucioso e imparcial, pois, em todas as categorias, o que define a classificação são detalhes, principalmente sustentados pelos critérios elencados no edital”, assevera.

O regulamento do Concurso pode ser conferido no Instagram do Sindicato (@sinepe.am), assim como a ficha de inscrição e as folhas oficiais para os trabalhos, que devem ser entregues pelas escolas associadas na sede do sindicato (localizada no edifício The Place, rua Belo Horizonte, bairro Adrianópolis) até o prazo limite.

As melhores produções serão agraciadas com diplomas, que serão entregues durante solenidade prevista para acontecer no dia 24 de agosto, mês em que se comemora o Dia do Estudante (celebrado anualmente no dia 11 no Brasil). Segundo Rosimar, é extremamente recompensador ver a felicidade dos alunos vitoriosos.

“É muito gratificante contemplar, no dia da premiação, o brilho nos olhos dos alunos classificados e a alegria dos familiares. É por isso que esse concurso já é tradição no calendário do Sinepe-AM”.

*Com informações da assessoria

