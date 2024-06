Idoso vai à delegacia registrar B.O e acaba preso por estuprar criança de 10 anos no Amazonas

Segundo informações da polícia, o crime ocorreu em 2011 e a vítima era vizinha do idoso

Um homem identificado como Francisco Roque de Souza, de 69 anos, foi preso nesta sexta-feira (28), após ir a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (B.O). O idoso tentou fugir mas foi preso dentro do terminal 3, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O idoso compareceu ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para denunciar que alguém estava roubando sua aposentadoria. Em seguida, os policiais notaram no sistema que o idoso tinha um mandando de prisão em aberto por suspeita de estuprar uma criança de 10 anos, no município de Fonte Boa, interior do Amazonas.

Ao perceber que foi descoberto, o idoso tentou fugir entrando no terminal 3, mas foi alcançado pelos policias.

Segundo informações da polícia, o crime ocorreu em 2011 e a vítima era vizinha do idoso. Ele fugiu para Manaus e estava foragido desde então.

O idoso foi preso e ficará a disposição da justiça.

*Com informações Portal do Holanda

Leia mais:

Jovem é preso vendendo drogas em frente à escola no interior do AM

VÍDEO: Homem é preso por executar com 12 tiros funcionário de loja em Manaus