VÍDEO: Davi é flagrado em clima de romance com Musa do Garantido após flerte nas redes sociais

Parintins (AM) – Davi Brito, vencedor da edição 24 do Big Brother Brasil, foi flagrado com Tamires Assis, musa do Boi Garantido do Festival Folclórico de Parintins. No vídeo, os dois aparecem de conversinha no pé do ouvido e em clima de romance.

O vídeo que foi obtido com exclusividade pelo portal Leo Dias, mostra os dois abraçados e conversando.

Um comentário feito por Davi na publicação da musa do garantido repercurtiu nessa quinta-feira (27).

”Você é linda não pelo seu corpo mais sim do seu coração ♥️ e eu vou conhecê-lo muito mais” comentou Davi.

”Lindo do meu ❤️” respondeu a dançarina.

A publicação de Tamires foi tomada por fãs de Davi que a compararam com Isabelle Nogueira.

”Ela parece Isabelle”, ”a cara da Isabelle”, ”gente achei que era a Isabele”.

#Parintins2024: Davi é flagrado em clima de romance com Musa do Garantido após flerte nas redes sociais pic.twitter.com/lw4rYeYa7B — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 28, 2024

