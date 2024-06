União Brasil proíbe membros de apoiarem pré-candidatos de outros partidos

Manaus (AM) — O presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, emitiu um comunicado, nesta semana, proibindo integrantes da sigla de apoiarem pré-candidatos de outros partidos. No Amazonas, a ação afeta diretamente o deputado federal Saullo Vianna, do União Brasil, que apoia publicamente dois pré-candidatos as prefeituras de Manaus e Parintins, de outros partidos.

Conforme Rueda, o objetivo do comunicado é alinhar todos os membros em busca do melhor resultado eleitoral possível nas eleições de 2024. A decisão reflete a preocupação do partido em garantir uma atuação coesa e unificada diante da proximidade do pleito.

“O União Brasil reforça a todos os dirigentes partidários, mandatários e filiados a proibição de apoiar pré-candidatos e candidatos de outros partidos não coligados”, diz o texto divulgado pelo partido.

Segundo o artigo 95 do Estatuto do União Brasil, a campanha eleitoral para candidatos ou partidos adversários é passível de medidas disciplinares, incluindo a expulsão.

“A observância dessa vedação também afastará o cometimento de infração disciplinar e a prática de infidelidade partidárias previdas no Estatuto”, finaliza o comunicado oficial.

O artigo 17 também impõe aos filiados o dever de trabalhar pelos candidatos do partido e não se manifestarem como oposição ao partido ou seus candidatos.

Amazonas

A determinação afeta diretamente alguns membros notáveis do partido no Amazonas. Um exemplo é o deputado federal Saullo Vianna, que vem apoiando publicamente o pré-candidato à Prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante), e o pré-candidato à Prefeitura de Parintins, vereador Mateus Assayag (PSD). Ambos os apoios contrariam a nova diretriz do União Brasil, criando uma situação delicada para Vianna.

O União Brasil tem como pré-candidato à Prefeitura de Manaus o deputado estadual e presidente da Assembleia do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade, que tem o apoio do governado do Amazonas, Wilson Lima. O nome dele foi escolhido com base em seu histórico político e capacidade de mobilização, características que o partido acredita serem essenciais para conquistar o eleitorado manauara.

Em Parintins, a pré-candidata do partido é a vereadora Brena Dianná. Já a candidatura dela é parte de uma estratégia do partido de investir em novos nomes com potencial para renovar a política local e atender às demandas da população de maneira mais efetiva.

A decisão de proibir apoios a candidatos de outros partidos não coligados visa fortalecer a posição do União Brasil em diversas frentes eleitorais, evitando divisões internas que comprometam o desempenho do partido nas urnas.

Estratégia

As eleições municipais em 2024 podem ser um divisor de águas na história do União Brasil no Amazonas. A legenda prevê o pleito como um momento decisivo para o crescimento e prevê eleger um número recorde de prefeitos e vereadores em todo o Estado.

Na busca de fortalecer a sigla, o presidente do União Brasil no Amazonas, governador Wilson Lima, tomou posse, na terça-feira (11), como membro da Executiva Nacional da legenda, em Brasília (DF). No Estado, o partido já contabiliza 46 pré-candidatos a prefeito e sete pré-candidatos a vice para as eleições deste ano.

Ao discursar no evento, o governador dirigiu as palavras diretamente ao presidente do União Brasil Nacional, Antônio Rueda. “Todos que estão aqui são prova da sua capacidade do diálogo, da sua serenidade, mas também da firmeza na hora de tomar as decisões”, disse Wilson Lima.

Wilson Lima destacou, ainda, que as eleições municipais desse ano serão um momento decisivo para o crescimento do partido no Estado, assim como em todo o país.

“Esse ano o União Brasil fará a maior quantidade vereadores no Amazonas e a maior quantidade de prefeitos de todos os tempos no estado. O União Brasil no Estado do Amazonas já é o maior e mais importante partido e isso está acontecendo apenas lá”, acrescentou.

Em março, o governador do Amazonas nomeou mais 17 nomes para presidir, de forma provisória, as comissões municipais da legenda em municípios do interior do Estado. No total, com os 32 nomeados em fevereiro, já são 49 dirigentes escolhidos para comandar a sigla no Amazonas até que eleições sejam realizadas para as composições definitivas.

Segundo Wilson, a sigla se prepara para o pleito municipal deste ano com foco em projetos que levem qualidade de vida e oportunidades socioeconômicas à população do maior número possível de municípios amazonenses, fortalecendo o trabalho que já vem sendo realizado pelo governo estadual.

Leia mais:

União Brasil quer acesso aos dados da pesquisa para prefeito de Presidente Figueiredo

União Brasil busca eleger número recorde de prefeitos e vereadores no Amazonas

Wilson Lima toma posse como membro da diretoria nacional do União Brasil