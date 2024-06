Isabelle Nogueira será musa de escola de samba no Carnaval do Rio em 2025, diz colunista

De acordo com a colunisa, a convocação partiu do presidente de honra da escola de samba

A cunhã-poranga do boi garantido vai desfilar na Passarela do Samba do Rio de Janeiro em 2025. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a ex-bbb Isabelle recebeu um convite pra lá de especial da escola de samba Grande Rio e aceitou desfilar como musa da agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Ainda de acordo com a colunista, a convocação partiu do presidente de honra da escola de samba, Jayder Soares que ligou pessoalmente para Isabelle e confirmou a informação para a colunista. Parte da diretoria da escola está em Parintins para curtir o Festival Folclórico do qual a ex-BBB faz parte.

Em 2025, a Grande Rio vai levar o estado do Pará para a Marquês de Sapucaí, com o enredo Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e a esposa, Daniela Barbalho, deverão participar do desfile da escola de samba junto à presidência da agremiação.

