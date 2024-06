VÍDEO: Isabelle Nogueira reencontra Matteus e ex-BBBs antes do início do Festival de Parintins

Parintins (AM) – A ex-BBB e cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, se encontrou com o namorado Matteus Amaral e outros ex-brothers antes da primeira noite do Festival Folclórico de Parintins, que inicia nesta sexta-feira (28).

O encontro foi postado nas redes sociais, e nas imagens é possível ver a cunhã abraçando todos os convidados.

O Festival Folclórico de Parintins inicia nesta sexta e vai até domingo (30). Isabelle Nogueira defende o item 9 pelo Boi Garantido, que tem como tema “Segredos do Coração”.

