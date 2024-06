Ficou em Manaus? Saiba onde brincar de boi no fim de semana

Com toadas clássicas e contemporâneas, apresentações são gratuitas e abertas ao público; inclusivo, evento também terá participação de bailarinas integrantes da Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas

As ruas vazias em Manaus, e a quantidade recorde de passageiros que embarcaram rumo à Ilha Tupinambarana, são um indicativo de que o Festival de Parintins 2024 será o maior de todos os tempos. Quem ficou na capital, porém, tem opções para suar a camisa e entrar na brincadeira.

Neste fim de semana, o Grupo Toada e o cantor Carlos Batata comandam dois shows repletos de toadas clássicas e contemporâneas, caprichando – e garantindo – o espírito do festival. Gratuitas e abertas ao público, as apresentações estão marcadas para acontecer na Praça de Alimentação do Shopping Ponta Negra, e fazem parte da programação do Festival de Cultura.

A festa começa no sábado (29), às 19h, com o Grupo Toada, que promete levar ao público um repertório efervescente. O grupo é reconhecido por combinar o ritmo contagiante do boi, com coreografias vibrantes, criando uma atmosfera que envolve o público de todas as idades. O repertório inclui uma seleção diversificada de toadas, desde os clássicos que marcaram a história do Festival de Parintins, até as composições mais recentes.

No domingo, dia 30, também às 19h, é a vez do cantor Carlos Batata subir ao palco. Conhecido por sua energia e carisma, Batata traz um show envolvente, que mistura músicas tradicionais e novas composições, celebrando a cultura do boi-bumbá.

Entre as novidades, o artista vai apresentar ao público a canção “Maureen”, que conta a história de um jovem parintinense que se apaixona por uma garota de Nova York. A música mistura reggae com toada, e tem uma coreografia inclusiva, de acordo com o cantor.

Carlos Batata, aliás, estará acompanhado de quatro bailarinas integrantes da Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas (Apadam), que participarão das apresentações. Há dez anos, o artista abre espaço para a participação das bailarinas da entidade. “Eu penso que inclusão é isso: todo mundo junto e misturado, sempre”, afirmou o artista.

Programação

Além das apresentações musicais, o Festival de Cultura, no Shopping Ponta Negra, conta com diversas atividades para crianças e adolescentes, de 16h às 20h, tanto no sábado quanto no domingo, na Praça de Alimentação do centro de compras. Durante todo o horário do evento, haverá pintura de rosto, gincanas e oficinas infantis, onde a garotada poderá soltar a criatividade e enfeitar seus próprios mini-estandartes.

*Com informações da assessoria

