Presente de grego é uma expressão popular usada para representar o recebimento de algum presente ou dádiva que traz prejuízo para quem a recebeu, ao contrário do que era esperado.

Esta expressão faz referência ao Cavalo de Tróia, um famoso episódio descrito na Ilíada de Homero, que narra os eventos da Guerra de Tróia. Real ou não, o Cavalo de Tróia teve um papel fundamental. Um símbolo de guerra importante para os gregos e um exemplo para a humanidade.

Na política brasileira existem alguns personagens que se assemelham ao objeto em questão, ou então, ações que se referem às decisões políticas, mantendo status do problema sem focar na solução. A velha politicagem do apresentar “soluções” no ano eleitoral quando deveria terem sido desenvolvidas ao longo dos 4 anos de gestão. Lembre-se que o presente dado pode ser verificado e dependendo da situação, rejeitado. Mas após aceito, ele não tem volta. Foi assim com o mito dos troianos.

Aos cidadãos brasileiros em especial aos habitantes do Amazonas, precisamos desenvolver um pouco de pensamento crítico para sermos mais analistas e reagirmos aos “presentes de grego” que nos são oferecidos. Não podemos mais sermos tão ingênuos, acreditando em qualquer falácia, nos deixando envolver com mídias que distorcem a real intenção de quem oferta algo paliativo ao invés da cura.

Por aqui, também temos os supremos do nosso Olimpo, manipulam a vida das pessoas sem piedade e elaboram as mais atrativas ações com a intenção de convencer ao espectador que estão servindo da melhor forma possível, como agentes públicos.

Com a aproximação das eleições municipais de 2024, vemos um teatro montado por pessoas que deveriam apresentar projetos reais para a nossa gente e que assim como eu, deveriam conhecer os municípios, as comunidades e vilas e moradores do Amazonas. Eu gostaria que tivessem a experiência que vivenciei no interior, na comunidade de Sapotal, em Tabatinga, onde vi uma criança chorar incansavelmente por sede. Ali naquele lugar havia um poço artesiano e uma enorme estrutura de caixa d’água, mas não estava funcionando. E isso no auge da estiagem de 2023, onde também não havia água nos rios.

A dor alheia não incomoda a alma de pessoas centradas em si mesmas e em seus seletos grupos de relacionamentos.

Parte do que acontece na política brasileira é permitido por nós eleitores, nós nos deixamos ser enganados, a grande maioria dos que votam por interesse, pensam que estão em vantagem aos demais que não receberam dinheiro ou qualquer outro benefício em troca do tão valioso voto. Essa é uma atitude criminosa, vergonhosa e desonrosa que nos coloca em situação vexatória.

Mas, desde a instauração da política do Pão e Circo, até hoje, você cidadão permite-se ser enganado com um pouco de entretenimento passageiro e que nada deixa de legado para a semana seguinte. Talvez algum leitor pense e me responda, mas nós precisamos de momentos de alegria e diversão. Posso te afirmar que maior alegria, satisfação e plenitude de sua cidadania está no cumprimento de seus direitos e deveres de forma igualitária.

Sua família segura, com saúde, educação, emprego, alimentação de qualidade, transporte público eficiente, água de qualidade, uma cidade limpa, que atenda às necessidades diárias do seu povo. Estes, sim, deveriam ser nossos motivos de felicidade e exultação.

O cavalo de troia, vitória para os Gregos, mas para quem o recebeu, os Troianos, foi a destruição total, pense nisso!

Dan Câmara é Deputado Estadual, Presidente da Comissão de Segurança Pública na ALEAM, Presidente da Comissão de Justiça e Segurança Pública da UNALE, Cofundador da Força Nacional de Segurança especialista em Planejamento Estratégico, Presidente de honra do Clube Militar de veteranos – AM, ex-Comandante Geral da PMAM, Coronel da Polícia Militar.

