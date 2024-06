Desembargador autoriza Caprichoso a usar guindaste durante Festival de Parintins

Corpo de Bombeiros havia emitido uma nota vetando o uso do guindaste pelo Caprichoso

Parintins (AM) – O Desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior derrubou a nota técnica do Corpo de Bombeiros e autorizou o Boi Caprichoso a usar guindaste durante a apresentação no Festival Folclórico de Parintins.

No início da tarde, o Corpo de Bombeiros atendeu o pedido do Boi Garantido, que pedia a suspensão do equipamento por questão de segurança. Mas, o Desembargador derrubou a nota e autorizou o bumbá azul e branco a içar pessoas e alegorias durante sua apresentação.

“Vale ressaltar, por fim, a magnitude que o Festival Folclórico de Parintins alcançou ao longo dos anos, tendo atualmente inclusive repercussão internacional, em razão da expertise dos profissionais que trabalham arduamente para que o festival possa ser realizado com segurança e a cultura popular do Estado do Amazonas seja ainda mais divulgada”, diz a decisão.

