VÍDEO: Ex-BBB Vyni se transforma em “Sinhazinha” do Garantido, em Parintins

Parintins (AM) — O ex-BBB Vyni postou em seu Instagram um vídeo onde aparece dançando com a indumentária de Sinhazinha da Fazenda, horas antes da primeira noite do Festival Folclórico de Parintins, que ocorre nesta sexta-feira (28).

Evoluindo ao som da toada Lua Sinhá, o ex-BBB mostrou sua desenvoltura ao dançar com a saia da atual sinhazinha Valentina Coimbra, que assistia ao momento.

Ainda em seus stories, Vyni deu dicas de como funciona a desenvoltura da indumentária. O influenciador ainda perguntou aos seus seguidores se ele está aprovado como item.

