Festival de Parintins: Boi Garantido homenageia e agradece Isabelle Nogueira; vídeo

Parintins (AM) – Um dos momentos mais aguardados desta edição do Festival de Parintins, a evolução da cunhã-poranga do Garantido e ex-BBB, Isabelle Nogueira, foi marcada pela transmutação em onça-pintada no meio do bumbódromo. Isabelle também recebeu homenagens do boi Garantido em versos que exaltam a importância da representatividade e visibilidade pós-BBB ao Festival.

Descendo do alto de uma alegoria, representando o item 9, Isabelle encantou e e ganhou um verso na arena do amo do boi, João Paulo Faria, que falou sobre a felicidade de todos os itens individuais. “Pintou o Brasil de vermelho, apresentou nossas lendas, representou nossa bandeira. A ilha inteira agradece a nossa Isabelle Nogueira”, dizia o verso.

“É o reconhecimento nacional e internacional da nossa Isabelle Nogueira”, dizia Israel Paulain.

A cunhã-poranga do Boi Garantido surgiu no meio da alegoria “Noçokem” durante a primeira noite de apresentação do bumbá. Ao descer da alegoria começar a sua apresentação, a ex-BBB se transformou em uma onça pintada no meio do bumbódromo.

A cunhã poranga do Garantido, Isabelle Nogueira, se transformou em onça pintada durante a apresentação (Foto: Daniel Brandão)

Ela também evoluiu ao lado de dançarinos, durante a toada “Isa-a-bela”, interpretada pelo levantador de toadas do boi vermelho e branco, Sebastião Júnior.

Embaixadora do Festival de Parintins

FOTOS: Mauro Neto/Secom

Em abril, a Cunhã-Poranga do Boi Garantido e ex-BBB foi nomeada como embaixadora do Festival de Parintins durante sua passagem pelo município localizado a (a 369 quilômetros a leste de Manaus).

“Quero dá as boas-vindas à Isabelle e determinar que esse solo sagrado é seu e que a partir de hoje você é embaixadora do Festival Folclórico de Parintins”, disse o prefeito do município Bi Garcia.

