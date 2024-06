“Tinha costume de ficar coçando o olho”: Jovem fica cega por mau uso de lente de contato

A estudante Lara Brandão Tironi, de 18 anos, virou assunto na web após gravar uma série de vídeos em que detalha como perdeu completamente a visão de um dos olhos pelo mau uso de lentes de contato.

A jovem tinha o costume de dormir, tomar banho e coçar os olhos usando as lentes de correção visual. Todos esses comportamentos são condenados pelos oftalmologistas.

Lara desenvolveu uma infecção conhecida como ceratite amebiana, que ocorre quando um protozoário presente no solo e na água se instala nos olhos e cria uma inflamação. A condição afeta a córnea e é comum em pessoas que se banham usando lentes de contato.

“Eu tinha o costume de ficar coçando o olho e isso me causou uma laceração na córnea. Eu também tomei banho usando as lentes. Como o protozoário que causa a ceratite está presente na água, ele infectou o meu olho”, explica a jovem nos vídeos.

Como cuidar das lentes de contato?

Segundo o oftalmologista Gustavo Serra, do Visão Hospital de Olhos, em Brasília, é importante que pessoas que optem por usar lentes de contato entendam que os cuidados com o uso são essenciais.

“As lentes não devem ter contato com água, seja ela do chuveiro, do mar ou da piscina. Não devemos tomar banho com elas para não contaminar este objeto que vai estar dentro do nosso olho com bactérias, vírus, fungos, amebas ou parasitas. A contaminação pode levar ao desenvolvimento de infecções oculares graves, com possibilidade de evolução até cegueira total, como foi o caso”, explica ele.

Por conta da infecção, a jovem perdeu a visão do olho direito de forma completa e entrou na fila do transplante de córnea.

A oftalmologista Micheline Borges Lucas, do grupo INOB, também em Brasília, ressalta que outro cuidado fundamental é nunca dormir com as lentes. “Ao dormir, a gente diminui a imunidade e a resistência da superfície ocular, porque a córnea vai passar um longo período sem receber oxigenação adequada e isso aumenta riscos de infecção e inflamação do olho”, completa ela.

Por isso, pessoas que usam lentes de contato devem estar atentas à higiene do objeto e fazer as trocas das lentes descartáveis sempre dentro do prazo recomendado pelo fabricante. “As lentes, conforme são usadas, se tornam menos porosas, o que impede a córnea de respirar bem e aumenta os mesmos riscos”, conclui Micheline.

