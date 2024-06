Marido de Vivian Amorim posta foto ao lado de Matteus e brinca: ”óleo da bota”

A publicação viralizou e internautas brincaram com a situação

Parintins (AM) – O publicitário e marido da apresentadora Vivian Amorim, Leo Hirschmann publicou uma foto, neste domingo (30), ao lado do ex-BBB Matteus, namorado de Isabelle Nogueira, e brincou com a legenda da foto sobre o ”óleo da bota”. Ambos são de outros estados e vieram pra Manaus por conta de suas companheiras.

A publicação logo ganhou repercussão e bastante comentários por conta da legenda, que fala sobre o ”óleo da bota”, perfume ou óleo, conhecido na região Norte por aumentar a atração sexual de quem busca conquistar uma companhia amorosa ou apenas parceiros sexuais. A poção faz sucesso entre as milhares de ervas naturais vendidas no mercado da cidade. Quem usa, garante que funciona.

Na legenda Leo escreveu: ”O óleo da bota foi parar lá no Alegrete tbmm!”.

Matteus entrou na brincadeira e respondeu: ”Esse óleo da bota é diferenciado! tmj mano”, escreveu o ex-BBB.

Leo e Matteus estão em Parintins junto com suas amadas, prestigiando o festival.

Matteus Alegrete e Leo Hirschman – Foto: Reprodução/Instagram

